После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение метеослужбы.

«По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)», — заявили в Росгидромете.

Отмечается, что специалисты произвели отбор проб в реке Сисим, в створе гидропоста возле деревни Берёзовая Балахтинского района.

Кроме того, 20 октября были отобраны пробы воды в Красноярском крае в районе залива Сисим, по итогам исследования которых случаев высокого загрязнения не выявлено.

19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате ЧП погибли 17 человек.