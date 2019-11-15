Прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолётами в Шереметьеве

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Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с двумя самолётами в московском аэропорту Шереметьево. Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолётами в Шереметьеве
  • © Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — цитирует сообщение ТАСС.

Указывается, что ход проверки и её результаты находятся на контроле ММТП.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве прилетевший из Минска Airbus A320 при движении по рулёжной полосе задел другой самолёт. Никто не пострадал.

Самолёты получили незначительные повреждения.

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