СК приступил к проверке по факту инцидента с самолётами в Шереметьеве
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.
«В настоящее время в аэропорту работают следователи управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сказала она.
Как уточняет агентство, ранее источник в экстренных службах сообщал, что при рулении на стоянку лайнер А320, прилетевший из Минска, задел фюзеляж другого самолёта. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково автомобиль столкнулся с самолётом.
В октябре в Челябинске трап врезался в самолёт и повредил обшивку.