СК приступил к проверке по факту инцидента с самолётами в Шереметьеве

Следователи проводят проверку по факту инцидента с двумя самолётами в столичном аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

«В настоящее время в аэропорту работают следователи управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сказала она.

Как уточняет агентство, ранее источник в экстренных службах сообщал, что при рулении на стоянку лайнер А320, прилетевший из Минска, задел фюзеляж другого самолёта. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково автомобиль столкнулся с самолётом.

В октябре в Челябинске трап врезался в самолёт и повредил обшивку.