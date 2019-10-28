В Пулкове автомобиль столкнулся с самолётом

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В петербургском аэропорту Пулково автомобиль столкнулся с самолётом, транспортная полиция проводит проверку.
В Пулкове автомобиль столкнулся с самолётом
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает северо-западное следственное управление на транспорте СК России, проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом.

Отмечается, что самолёту нанесены повреждения фюзеляжа. О пострадавших не сообщается.

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