В Пулкове автомобиль столкнулся с самолётом

В петербургском аэропорту Пулково автомобиль столкнулся с самолётом, транспортная полиция проводит проверку.

Как сообщает северо-западное следственное управление на транспорте СК России, проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом.

Отмечается, что самолёту нанесены повреждения фюзеляжа. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Челябинске трап врезался в самолёт и повредил обшивку.