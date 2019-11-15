Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.

«Полицейскими при участии Росгвардии задержаны десять человек. Ежедневный совокупный доход участников группы составлял около 600 тыс. рублей. В результате противоправной деятельности пострадали свыше тысячи человек — это жители Смоленской области, а также республик Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Марий Эл», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России об организованном мошенничестве возбуждено после обращения в полицию жительницы Чувашии, которая рассказала о несостоявшейся встрече с псевдориелтором после перевода 5 тыс. рублей для аренды жилья.

В ходе расследования стало известно о создании в октябре 2018 года жителем Казани межрегиональной преступной группы, участники которой предлагали в интернете помощь в аренде недвижимости, но, получая средства от клиентов, своих обязательств не выполняли.

Отмечается, что в ходе обысков в их офисах изъяты важные для уголовного дела документы, а также компьютеры и сотовые телефоны, предполагаемый организатор группы арестован.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в столичном управлении Росреестра рассказали о мерах защиты от мошенничества в сфере недвижимости.

В октябре в Сургуте завели дело о мошенничестве застройщика.