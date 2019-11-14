Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

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Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на гендиректора аукционного дома Сергея Бурмистрова.

Водительское удостоверение ААК №000077 (10,5 × 7,5 см) давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление любыми видами автотранспортных средств.

Отмечается, что оно находится в отличном состоянии.

Вместе с водительским удостоверением на торги был выставлен талон предупреждений, где отмечались нарушения водителя.

Ранее сообщалось, что водительское удостоверение Брежнева и талон предупреждений к нему выставлены на торги.

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