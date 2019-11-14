Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на гендиректора аукционного дома Сергея Бурмистрова.
Водительское удостоверение ААК №000077 (10,5 × 7,5 см) давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление любыми видами автотранспортных средств.
Отмечается, что оно находится в отличном состоянии.
Вместе с водительским удостоверением на торги был выставлен талон предупреждений, где отмечались нарушения водителя.
Ранее сообщалось, что водительское удостоверение Брежнева и талон предупреждений к нему выставлены на торги.