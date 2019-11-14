В Татарстане рассказали о реализации нацпроектов в 2019 году
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Об этом заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев на заседании в Счётной палате.
Всего на нацпроекты в 2019 году направили 25,7 млрд рублей, в том числе 18,1 млрд рублей из федерального бюджета и 7,6 млрд рублей — из регионального.
В частности, средства выделили на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение WorldSkills, предоставление социальных выплат.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили 18,9 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография».