В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых

Короткая ссылка
В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушений в частном доме престарелых, сообщает СУ СК России по региону на своём сайте.
В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых
  • РИА Новости

По информации следователей, в учреждении, расположенном на территории Ленинского района Челябинска, грубо нарушались требования санитарно-эпидемиологических норм и оказания медицинских услуг пожилым пациентам.

На данный момент 54 пациента размещены в медучреждениях, где организовали незамедлительное обследование состояния их здоровья и предоставили необходимую помощь.

Как заявили URA.RU в пресс-службе областного Минсоцотношений, совместно с региональным Минздравом оказана экстренная медпомощь, в том числе по госпитализации.

Ранее «Ридус» сообщал, что директора дома престарелых в Ленобласти задержали по подозрению в растрате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить