В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых
- РИА Новости
По информации следователей, в учреждении, расположенном на территории Ленинского района Челябинска, грубо нарушались требования санитарно-эпидемиологических норм и оказания медицинских услуг пожилым пациентам.
На данный момент 54 пациента размещены в медучреждениях, где организовали незамедлительное обследование состояния их здоровья и предоставили необходимую помощь.
Как заявили URA.RU в пресс-службе областного Минсоцотношений, совместно с региональным Минздравом оказана экстренная медпомощь, в том числе по госпитализации.
Ранее «Ридус» сообщал, что директора дома престарелых в Ленобласти задержали по подозрению в растрате.