В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых

В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушений в частном доме престарелых, сообщает СУ СК России по региону на своём сайте.

По информации следователей, в учреждении, расположенном на территории Ленинского района Челябинска, грубо нарушались требования санитарно-эпидемиологических норм и оказания медицинских услуг пожилым пациентам.

На данный момент 54 пациента размещены в медучреждениях, где организовали незамедлительное обследование состояния их здоровья и предоставили необходимую помощь.

Как заявили URA.RU в пресс-службе областного Минсоцотношений, совместно с региональным Минздравом оказана экстренная медпомощь, в том числе по госпитализации.

Ранее «Ридус» сообщал, что директора дома престарелых в Ленобласти задержали по подозрению в растрате.