Директора дома престарелых в Ленобласти задержали по подозрению в растрате
- РИА Новости
По информации следователей, в октябре — декабре 2018 года сотрудники дома-интерната совершили растрату в размере не менее 660 тыс. рублей. Они перевели деньги в счёт оплаты девяти договоров, подписанных с индивидуальным предпринимателем, но обязательства по ним не были выполнены.
Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Курганской области провели прокурорскую проверку.