Директора дома престарелых в Ленобласти задержали по подозрению в растрате

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В городе Лодейное Поле задержан директор дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это произошло после обысков в региональном комитете по социальной защите населения, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт СУ СК России по Ленинградской области.
Директора дома престарелых в Ленобласти задержали по подозрению в растрате
  • РИА Новости

По информации следователей, в октябре — декабре 2018 года сотрудники дома-интерната совершили растрату в размере не менее 660 тыс. рублей. Они перевели деньги в счёт оплаты девяти договоров, подписанных с индивидуальным предпринимателем, но обязательства по ним не были выполнены.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Курганской области провели прокурорскую проверку.

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