Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

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Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
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Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — цитирует её ТАСС.

14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.

По факту происшествия возбуждено три уголовных дела.

Также сообщалось о задержании сотрудника ЧОПа, охранявшего здание колледжа.

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