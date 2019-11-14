Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
- © СК РФ
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — цитирует её ТАСС.
14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.
По факту происшествия возбуждено три уголовных дела.
Также сообщалось о задержании сотрудника ЧОПа, охранявшего здание колледжа.