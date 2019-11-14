В Ленобласти рассказали о субсидиях негосударственным организациям дополнительного образования

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В Ленинградской области сообщили, что занятия в частных кружках и секциях будут бесплатными, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
В Ленобласти рассказали о субсидиях негосударственным организациям дополнительного образования
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В пресс-службе уточнили, что глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о порядке распределения субсидий негосударственным организациям дополнительного образования, согласно которому занятия в кружках теперь будет оплачивать область. Это стало возможным благодаря государственному софинансированию.

Субсидии будут распространяться на организации, которые имеют специальную лицензию на то, чтобы реализовывать программы дополнительного образования. Кроме того, они должны быть зарегистрированы в «Навигаторе дополнительного образования детей Ленинградской области».

Первые субсидии будут распределены до конца 2019 года, добавили в пресс-службе.

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