В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги репетиторов

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов в беседе с Inforeactor предложил ввести налоговый вычет на услуги репетиторов.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги репетиторов
  • РИА Новости

По его мнению, подобная инициатива поможет существенно сэкономить семейный бюджет и должна касаться как репетиторских услуг, так и курсов повышения квалификации.

«Сейчас многие родители уходят от образования в школе и отдают ребёнка заниматься дома или с репетиторами. Хотелось бы, чтобы и на надомное образование детей была возможность получить налоговый вычет, — заявил Власов.

Также парламентарий предложил ввести налоговый вычет на путёвки, которые россияне приобретают для путешествий по стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв в беседе с НСН прокомментировал возможное появление налогового вычета на фитнес-услуги в России.

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