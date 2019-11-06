В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги репетиторов

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов в беседе с Inforeactor предложил ввести налоговый вычет на услуги репетиторов.

По его мнению, подобная инициатива поможет существенно сэкономить семейный бюджет и должна касаться как репетиторских услуг, так и курсов повышения квалификации.

«Сейчас многие родители уходят от образования в школе и отдают ребёнка заниматься дома или с репетиторами. Хотелось бы, чтобы и на надомное образование детей была возможность получить налоговый вычет, — заявил Власов.

Также парламентарий предложил ввести налоговый вычет на путёвки, которые россияне приобретают для путешествий по стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв в беседе с НСН прокомментировал возможное появление налогового вычета на фитнес-услуги в России.