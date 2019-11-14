В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 26-летней давности

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В отношении жителя посёлка Верхние Серги утвердили обвинительное заключение по статье «Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах». Преступление совершено 26 лет назад, сообщает TagilCity.ru.
В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 26-летней давности
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 16 августа 1993 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался со знакомым. Погибли знакомый и его мать, которая пыталась разнять мужчин.

Злоумышленник скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в Анапе, после чего было возобновлено предварительное следствие.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте СУ СК России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына.

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