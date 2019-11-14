В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 26-летней давности

В отношении жителя посёлка Верхние Серги утвердили обвинительное заключение по статье «Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах». Преступление совершено 26 лет назад, сообщает TagilCity.ru.

По имеющимся данным, 16 августа 1993 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался со знакомым. Погибли знакомый и его мать, которая пыталась разнять мужчин.

Злоумышленник скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в Анапе, после чего было возобновлено предварительное следствие.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте СУ СК России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына.