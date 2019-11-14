Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год

Короткая ссылка
В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год
  • РИА Новости

«Согласно заключённому контракту, первый опытный образец (образец для статических испытаний) будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация — на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году», — цитирует завод РИА Новости.

Как рассказал гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, самолёт создаётся на замену «легендарному Ан-2, который совершил первый полёт более 70 лет назад и эксплуатировался в количестве 18 тыс. единиц».

В Минпромторге считают, что необходимость создания такого самолёта вызвана сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение.

Ранее Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили контракт на создание нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену кукурузника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить