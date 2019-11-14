Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год

В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

«Согласно заключённому контракту, первый опытный образец (образец для статических испытаний) будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация — на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году», — цитирует завод РИА Новости.

Как рассказал гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, самолёт создаётся на замену «легендарному Ан-2, который совершил первый полёт более 70 лет назад и эксплуатировался в количестве 18 тыс. единиц».

В Минпромторге считают, что необходимость создания такого самолёта вызвана сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение.

Ранее Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили контракт на создание нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену кукурузника.