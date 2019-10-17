Минпромторг подписал контракт на разработку замены Ан-2
«По итогам проведённого конкурса 10 октября 2019 года с ООО «Байкал Инжиниринг» заключен контракт на НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Серийное производство нового самолёта планируется развернуть на базе Улан-Удэнского авиационного завода.
Ранее сообщалось, что контракт на создание замены Ан-2 планируется подписать в первой декаде октября.