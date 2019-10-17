Минпромторг подписал контракт на разработку замены Ан-2

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Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили контракт на создание нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 (кукурузник), сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам проведённого конкурса 10 октября 2019 года с ООО «Байкал Инжиниринг» заключен контракт на НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Серийное производство нового самолёта планируется развернуть на базе Улан-Удэнского авиационного завода.

Ранее сообщалось, что контракт на создание замены Ан-2 планируется подписать в первой декаде октября.

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