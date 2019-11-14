СК призвал СМИ не распространять неверные данные о ЧП в Благовещенске

Следственный комитет предостерёг журналистов от распространения недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске.

«Следственный комитет предостерегает журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшим, и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики СК.

14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба.

По последним данным, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Как отметили в МВД, после произошедшего стрелок покончил с собой.