В Минприроды прокомментировали предложение Гринписа запретить одноразовый пластик

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин прокомментировал предложение международной экологической организации Гринпис запретить одноразовый пластик, сообщает РИА Новости Крым.

«Мы чётко должны понимать: мы или революционно делаем реформу или эволюционно. Мы — за эволюционный путь развития», — заявил глава ведомства журналистам в Симферополе.

По его словам, если говорить о закрытии того или иного производства, то нужно понимать, что за этим стоят люди, рабочие места, субъекты и так далее.

Как отметил Кобылкин, такие процессы должны проходить медленно и постепенно.

«Рывками двигаться нельзя. Это очень сложная реформа, мы её просчитали до мелочей и движемся в правильном направлении. Мы не пройдём за один год путь, который государства проходили за 50 лет», — добавил он.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», в Гринписе выступили за то, чтобы в первую очередь запретить оборот, производство, реализацию и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, упаковки немедицинского назначения.