В Минприроды прокомментировали предложение Гринписа запретить одноразовый пластик

Короткая ссылка
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин прокомментировал предложение международной экологической организации Гринпис запретить одноразовый пластик, сообщает РИА Новости Крым.
В Минприроды прокомментировали предложение Гринписа запретить одноразовый пластик
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мы чётко должны понимать: мы или революционно делаем реформу или эволюционно. Мы — за эволюционный путь развития», — заявил глава ведомства журналистам в Симферополе.

По его словам, если говорить о закрытии того или иного производства, то нужно понимать, что за этим стоят люди, рабочие места, субъекты и так далее.

Как отметил Кобылкин, такие процессы должны проходить медленно и постепенно.

«Рывками двигаться нельзя. Это очень сложная реформа, мы её просчитали до мелочей и движемся в правильном направлении. Мы не пройдём за один год путь, который государства проходили за 50 лет», — добавил он.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», в Гринписе выступили за то, чтобы в первую очередь запретить оборот, производство, реализацию и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, упаковки немедицинского назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить