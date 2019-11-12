Гринпис предложил запретить изготовление одноразового пластика в России

Международная экологическая организация Гринпис предложила запретить изготовление одноразового пластика в России, сообщает «Газета.Ru».

Соответствующее письмо направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

«Необходимо принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения территории России одноразовыми товарами», — отмечается в сообщении на сайте организации.

В Гринписе выступили за то, чтобы в первую очередь запретить оборот, производство, реализацию и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, упаковки немедицинского назначения.

В частности, это пищевые контейнеры, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, пластиковые палочки для воздушных шаров.

«Просим Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации... внести указанные в настоящем письме предложения... в правительство Российской Федерации», — добавили в организации.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.