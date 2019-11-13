Эксперт прокомментировал сообщения о росте числа преступлений с использованием платёжных карт

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Эксперт по безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал информацию о росте числа преступлений с использованием платёжных карт.
Эксперт прокомментировал сообщения о росте числа преступлений с использованием платёжных карт
  • Pixabay

«Число преступлений с банковскими картами будет расти сразу по нескольким причинам. На руках у населения растёт число банковских карт, что статистически ведёт к повышению объёмов финансовых потерь. Любая статистика платёжных систем это подтверждает», — заявил он.

Вторым фактором эксперт считает безнаказанность преступников.

Как отметил Пятиизбянцев, не зря в России задумались о создании киберполиции, поскольку в этой сфере необходимы профессионалы особой специфики.

Кроме того, он напомнил, что нельзя раскрывать данные карт, называть пришедшие в смс пароли, устанавливать какие-то программы на смартфон.

«Стоит также помнить: как только средства с карты «ушли», вернуть их практически невозможно. И лучше десятки раз подумать и перестраховаться, чем поверить незнакомому голосу в мобильном телефоне, который просит допустить его к вашим деньгам», — добавил эксперт.

Ранее в МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с URA.RU оценил сообщения о том, что более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе.

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