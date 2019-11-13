В Москве пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс»

В столице с 20 по 22 ноября пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью, сообщает kp.ru.

«Это крупнейшее мероприятие в России в области развития профессиональных навыков среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат помогает эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, а также трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Всем участникам, желающим найти работу, предоставляется такая возможность», — сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В этом году в соревнованиях по 62 основным и 31 презентационной компетенции примет участие рекордное число конкурсантов из всех регионов России.

В рамках мероприятия будут организованы форумы, дискуссии по вопросам инклюзивного образования и содействия трудоустройству людей с инвалидностью. Также пройдут лекции и тренинги артистов, литераторов, блогеров, руководителей известных компаний и ректоров вузов. Всего в программах чемпионата смогут принять участие более 10 тыс. посетителей.