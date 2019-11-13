В Москве пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс»

Короткая ссылка
В столице с 20 по 22 ноября пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью, сообщает kp.ru.
В Москве пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс»
  • © Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

«Это крупнейшее мероприятие в России в области развития профессиональных навыков среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат помогает эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, а также трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Всем участникам, желающим найти работу, предоставляется такая возможность», — сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В этом году в соревнованиях по 62 основным и 31 презентационной компетенции примет участие рекордное число конкурсантов из всех регионов России.

В рамках мероприятия будут организованы форумы, дискуссии по вопросам инклюзивного образования и содействия трудоустройству людей с инвалидностью. Также пройдут лекции и тренинги артистов, литераторов, блогеров, руководителей известных компаний и ректоров вузов. Всего в программах чемпионата смогут принять участие более 10 тыс. посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить