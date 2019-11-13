В Бийске сняли объявленный из-за мусора режим ЧС
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.
«В Бийске сегодня в 15:45 (11:45 мск) снят режим ЧС в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в рамках режима ЧС благодаря муниципальным контрактам за три дня было вывезено более 60 тонн твёрдых коммунальных отходов с семи контейнерных площадок, которые превратились в свалки в связи с уменьшением периодичности вывоза мусора региональным оператором.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%.