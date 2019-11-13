В Бийске сняли объявленный из-за мусора режим ЧС

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Власти Бийска сняли режим чрезвычайной ситуации, который был введён из-за скопления мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города.
В Бийске сняли объявленный из-за мусора режим ЧС
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

«В Бийске сегодня в 15:45 (11:45 мск) снят режим ЧС в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в рамках режима ЧС благодаря муниципальным контрактам за три дня было вывезено более 60 тонн твёрдых коммунальных отходов с семи контейнерных площадок, которые превратились в свалки в связи с уменьшением периодичности вывоза мусора региональным оператором.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%.

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