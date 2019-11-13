В Тюмени проведут проверку по факту обрушения дорожного покрытия

Городская прокуратура проведёт проверку в отношении компании «Тюмень Водоканал» из-за обрушения дорожного покрытия на Харьковской улице, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного надзорного ведомства.

© Илья Питалев

РИА Новости

«По результатам проверки, если найдутся основания, будут приняты необходимые меры реагирования», — отметили в пресс-службе. Инцидент произошёл 12 ноября. Провалился верхний свод трубы бетонного коллектора. Пострадавших нет. «Отключения холодного водоснабжения не производились. Восстановительные работы ведёт «Тюмень Водоканал», — говорится в сообщении прокуратуры. В апреле сообщалось, что названа причина крупной коммунальной аварии в Челябинске.