В Тюмени проведут проверку по факту обрушения дорожного покрытия
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- РИА Новости
«По результатам проверки, если найдутся основания, будут приняты необходимые меры реагирования», — отметили в пресс-службе.
Инцидент произошёл 12 ноября. Провалился верхний свод трубы бетонного коллектора. Пострадавших нет.
«Отключения холодного водоснабжения не производились. Восстановительные работы ведёт «Тюмень Водоканал», — говорится в сообщении прокуратуры.
В апреле сообщалось, что названа причина крупной коммунальной аварии в Челябинске.