В Тюмени проведут проверку по факту обрушения дорожного покрытия

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Городская прокуратура проведёт проверку в отношении компании «Тюмень Водоканал» из-за обрушения дорожного покрытия на Харьковской улице, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного надзорного ведомства.
В Тюмени проведут проверку по факту обрушения дорожного покрытия
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«По результатам проверки, если найдутся основания, будут приняты необходимые меры реагирования», — отметили в пресс-службе.

Инцидент произошёл 12 ноября. Провалился верхний свод трубы бетонного коллектора. Пострадавших нет.

«Отключения холодного водоснабжения не производились. Восстановительные работы ведёт «Тюмень Водоканал», — говорится в сообщении прокуратуры.

В апреле сообщалось, что названа причина крупной коммунальной аварии в Челябинске.

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