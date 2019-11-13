В Петербурге открылся Международный инновационный форум
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- РИА Новости
Старт открытию форума дал губернатор города Александр Беглов. В приветственной речи он отметил, что в мероприятии участвуют 300 организаций из 40 стран мира.
Беглов подчеркнул, что Петербург всегда был инновационным городом и рад приветствовать новые технологии и компании.
«Очень важно, что на сегодняшний день промышленность Петербурга растёт. Особенно это касается высокопроизводительных рабочих мест и области IT-технологий», — отметил Беглов.
В торжественной церемонии открытия Форума также принял участие председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс.
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