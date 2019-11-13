В Петербурге открылся Международный инновационный форум

В Санкт-Петербурге стартовал XII Международный инновационный форум, сообщают «Невские новости».

Старт открытию форума дал губернатор города Александр Беглов. В приветственной речи он отметил, что в мероприятии участвуют 300 организаций из 40 стран мира.

Беглов подчеркнул, что Петербург всегда был инновационным городом и рад приветствовать новые технологии и компании.

«Очень важно, что на сегодняшний день промышленность Петербурга растёт. Особенно это касается высокопроизводительных рабочих мест и области IT-технологий», — отметил Беглов.

В торжественной церемонии открытия Форума также принял участие председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс.

Ранее ФАН сообщало, что в Баку наградят победителей премии «Время инноваций».