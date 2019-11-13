В Госдуме рассказали об идее проверять будущих водителей такси на судимость

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о планах внести в Госдуму проект о проверке будущих водителей такси на наличие судимости и психических расстройств, сообщает «Парламентская газета».

Парламентарий отметил, что в настоящее время жёстких требований при приёме на работу в такси нет.

«Де-юре и де-факто можно сказать, что никаких препятствий недобросовестным водителям заниматься перевозкой пассажиров нет. Вот и получается, что мы предоставляем человеку право перевозить людей, детей, а оказывается, что он изначально опасен для общества», — пояснил депутат.

Выборный уверен: прежде чем разрешать водителю садиться за руль такси, необходимо проверить, не допускал ли он грубых нарушений правил ПДД, не имеет ли непогашенной судимости, не привлекался ли за нарушение общественного порядка, не стоит ли на учёте у психиатра или нарколога.

По его мнению, если такие дополнительные требования будут одобрены и приняты, то правонарушений с участием водителей такси станет гораздо меньше.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омске перед судом предстанет 24-летний водитель такси, обвиняемый в совершении наезда на трёх пешеходов.