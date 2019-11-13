Россия и Китай объединятся для строительства метро по всему миру
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- РИА Новости
Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы накопили компетенции и потенциально после 2021—2022 годов, когда основные объёмы метро будут закончены, можем строить метро в других странах. Об этом мы с китайцами тоже договорились и подписали предварительное соглашение», — цитирует его «Вечерняя Москва».
По словам Хуснуллина, с китайскими партнёрами заключено несколько соглашений, в частности по реализации совместного проекта по транспортно-пересадочным узлам, обмену информационными технологиями, а также возможности создания совместного предприятия.
Ранее НСН сообщила о завершении в Китае строительства тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
В июне стало известно о заключении CRCC и «Мосинжпроектом» соглашения о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».