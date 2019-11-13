Россия и Китай объединятся для строительства метро по всему миру

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Российское акционерное общество «Мосинжпроект» и китайская компания CRCC могут создать совместное предприятие для строительства метро по всему миру.
Россия и Китай объединятся для строительства метро по всему миру
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы накопили компетенции и потенциально после 2021—2022 годов, когда основные объёмы метро будут закончены, можем строить метро в других странах. Об этом мы с китайцами тоже договорились и подписали предварительное соглашение», — цитирует его «Вечерняя Москва».

По словам Хуснуллина, с китайскими партнёрами заключено несколько соглашений, в частности по реализации совместного проекта по транспортно-пересадочным узлам, обмену информационными технологиями, а также возможности создания совместного предприятия.

Ранее НСН сообщила о завершении в Китае строительства тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

В июне стало известно о заключении CRCC и «Мосинжпроектом» соглашения о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».

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