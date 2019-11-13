В Крыму оценили ситуацию с пересыханием рек

В Госкомводхозе Республики Крым рассказали, что верховья рек Альмы и Чёрной, а также большинство небольших рек Алушты, Судака и Феодосии практически полностью пересохли, передаёт РИА Новости Крым.

Специалисты полагают, что это связано с небольшим количеством осадков на полуострове.

«На территории всех речных бассейнов Крыма наблюдается существенный недобор осадков, в условиях преобладания высоких температур воздуха водность большинства рек понижена», — сообщили в Госкомводхозе.

По данным комитета, в бассейнах рек Южного берега Крыма, а также рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу и Малый Салгир выпало от 31 до 67% от нормы, в бассейнах других рек — от 18 до 20% от нормы.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства сообщало, что в 2020 году в Крыму намерены заложить 1,3 тыс. га новых садов.