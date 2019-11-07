В Крыму планируют заложить 1,3 га новых садов в 2020 году

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В Крыму намерены заложить 1,3 тыс. га новых садов в 2020 году, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
В Крыму планируют заложить 1,3 га новых садов в 2020 году
  • РИА Новости

«Согласно плановым индикаторам, в 2020 году необходимо заложить 700 га многолетних плодово-ягодных насаждений, вместе с тем сельхозпредприятиями республики планируется осуществить закладку садов на площади 1300 га», — заявил глава ведомства Андрей Рюмшин.

В 2014—2018 годах в регионе заложили 2,4 тыс. га молодых садов.

Рюмшин также рассказал, что в 2019-м валовый сбор плодово-ягодной продукции превысил 78 тыс. тонн.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об итогах уборочной кампании.

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