Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

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Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится в 2020 году с 2150,68 до 2301,36 рубля в день. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Фонд социального страхования (ФСС).
Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как отмечается, максимальный больничный в месяц составит чуть больше 69 тыс. рублей.

Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 января — 17 479 рублей, а пособие женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности, — 655 рублей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на следующий год. Минимальный и максимальный размеры составят 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно. 

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