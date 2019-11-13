Эксперт рассказал о способах защиты от кражи банковских данных

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал RT информацию о росте числа преступлений с использованием платёжных карт и дал рекомендации по защите от мошенничества в этой сфере.

Власов рассказал о двух наиболее распространённых видах кибермошенничества, связанного с кражей банковских данных.

«Существует техническое мошенничество, известное уже довольно давно, с которым успешно борются, — фишинг (вид мошенничества, целью которого является кража идентификационных данных пользователей. — RT) и всё остальное... Второй вид мошенничества связан с неаккуратностью обращения самих пользователей со своими картами, когда ПИН-коды хранятся... (в незащищённом месте. — RT). Хакеры или просто воры изымают эти данные у граждан и начинают пользоваться их картами. Будьте внимательны: на всех сайтах всех основных банков написано, что этого ни в коем случае нельзя делать», — объяснил эксперт.

По его словам, наибольшую угрозу представляет мошенничество с помощью социальной инженерии, которое заключается в воздействии на психологию банковских пользователей.

«Самый опасный вид мошенничества, который особенно усилился в последний год, связан с методами социальной инженерии, когда, например, вас ловят и говорят, что с вашей карты произошла несанкционированная транзакция. Доверчивые граждане начинают слать СМС, которые к ним приходят с паролями, и у них списываются деньги с карты», — добавляет Власов.

Как уточнил эксперт, опасность заключается в том, что мошенники, как правило, «застают врасплох» и, имея достоверную информацию о совершённых пользователями операциях, вынуждают их отдать свои данные.

«Именно по этому виду мошенничества самая большая рекомендация никому ничего не говорить, даже если вам называют кучу вполне достоверной информации о проведённых вами транзакциях, положите трубку, перезвоните в банк по номеру, по которому вы всегда звоните, и уже после этого предпринимайте какие-то действия», — порекомендовал эксперт.

Ранее в МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт.