Эксперт прокомментировал идею сократить период эксплуатации шипованной резины
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- РИА Новости
Как отметил эксперт, есть мировой опыт, свидетельствующий о том, что не зря в большинстве стран запрещены шипы.
«Они действительно убивают асфальт, принося серьёзный материальный ущерб», — сказал он, добавив, что от образуемой пыли страдают водители, пассажиры и пешеходы.
По словам Моржаретто, в странах Скандинавии есть ограничения по использованию зимней резины по срокам, а за нарушение предусмотрены штрафы.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу сократить период использования шипованных шин в стране.