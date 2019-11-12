Эксперт прокомментировал идею сократить период эксплуатации шипованной резины

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал предложение сократить период использования шипованных шин в России.

Как отметил эксперт, есть мировой опыт, свидетельствующий о том, что не зря в большинстве стран запрещены шипы.

«Они действительно убивают асфальт, принося серьёзный материальный ущерб», — сказал он, добавив, что от образуемой пыли страдают водители, пассажиры и пешеходы.

По словам Моржаретто, в странах Скандинавии есть ограничения по использованию зимней резины по срокам, а за нарушение предусмотрены штрафы.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу сократить период использования шипованных шин в стране.