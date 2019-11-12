В Калужской области оценили ситуацию со смертностью на дорогах

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Начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.
В Калужской области оценили ситуацию со смертностью на дорогах
  • РИА Новости

По его словам, с начала 2019 года в регионе погибли 37 пешеходов — это каждая пятая жертва ДТП.

«Пешеходы — самые уязвимые участники дорожного движения», — сказал Холопов.

Он отметил, что особенно опасная ситуация наблюдается осенью из-за обильных осадков, затрудняющих видимость на дорогах. Как пояснил Холопов, пешеходы выбирают тёмные цвета в одежде, к тому же без светоотражающих элементов, что делает их менее заметными.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении числа ДТП в 2019 году.

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