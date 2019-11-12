В перепись включили вопросы о жизни за границей и родном языке

Советник главы Росстата Павел Смелов сообщил, что опросные листы Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в 2020 году, включат вопросы о том, жили ли опрашиваемые за границей больше года и какие языки используют для общения каждый день.

«В опросные листы добавлены, в том числе, вопросы «Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?», «Где вы проживали до прибытия в Россию?» и «Год прибытия (возвращения) в Россию», — цитирует РИА Новости Смелова.

Он пояснил, что эти вопросы дадут возможность проводить международные сопоставления о миграционных потоках.

Он сообщил, что «дополнительный вопрос об использовании языков (родной, русский) в повседневной жизни — это важные данные для разработки программ поддержки малых народов, анализа распространенности языков».

Ранее «Реальное время» сообщало, что во время Всероссийской переписи населения в Татарстане будут использовать планшеты вместо бумажных опросных листов.