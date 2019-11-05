Во время переписи населения в Татарстане будут использовать планшеты вместо опросных листов
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- РИА Новости
Об этом заявила глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики Наталья Гатауллина.
С помощью планшетов переписчики смогут сразу передавать данные.
У жителей региона также есть возможность самостоятельно пройти перепись на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в МФЦ.
Ранее глава Росстата Павел Малков в беседе с ФАН рассказал о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии.