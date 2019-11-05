Во время переписи населения в Татарстане будут использовать планшеты вместо опросных листов

Во время Всероссийской переписи населения в Татарстане будут использовать планшеты вместо бумажных опросных листов, сообщает «Реальное время».

Об этом заявила глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики Наталья Гатауллина.

С помощью планшетов переписчики смогут сразу передавать данные.

У жителей региона также есть возможность самостоятельно пройти перепись на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в МФЦ.

Ранее глава Росстата Павел Малков в беседе с ФАН рассказал о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии.