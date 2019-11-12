В Ижевске завели дело по факту нападения на врача скорой помощи

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В Ижевске завели уголовное дело по факту нападения на врача скорой помощи, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.
В Ижевске завели дело по факту нападения на врача скорой помощи
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По имеющимся данным, 26 октября 33-летний подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал медиков для своей матери.

После того как врач приехал к пациентке и стал её осматривать, мужчина начал угрожать и размахивать ножом. Медик попытался уйти, но подозреваемый схватил чемодан с медикаментами и воспрепятствовал выходу.

Врач был вынужден оставить чемодан в квартире. Прибывшие на вызов полицейские задержали нападавшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту удержания двух врачей скорой помощи в квартире.

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