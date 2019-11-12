В Хабаровске пассажир отказался выходить из самолёта, который приземлился в аэропорту города. Его задержали полицейские.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, из самолёта, который прилетел из Магадана, отказался выходить 37-летний житель Забайкальского края.

«На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику», — цитирует её РИА Новости.

Впоследствии оказалось, что мужчина был пьян, на него составили административные протоколы по фактам нарушения правил поведения на транспорте и появления в общественных местах в состоянии опьянения.

В мае следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.