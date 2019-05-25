В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
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Как отметили в крымском управлении Следственного комитета, пассажирка находилась в состоянии опьянения, нецензурно выражалась и игнорировала просьбы экипажа прекратить противоправные действия.
«Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России «Хулиганство», — заявили в СК.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва — Симферополь в московском аэропорту Домодедово.