В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.

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Как отметили в крымском управлении Следственного комитета, пассажирка находилась в состоянии опьянения, нецензурно выражалась и игнорировала просьбы экипажа прекратить противоправные действия. «Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России «Хулиганство», — заявили в СК. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва — Симферополь в московском аэропорту Домодедово.