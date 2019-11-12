В Госдуме прокомментировали предложение сократить период использования шипованной резины

Депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

«У нас в КоАП нет отдельной статьи, которая регламентировала бы правонарушения за использование внесезонной резины. Такой нормы нет. Но в нарушении правил эксплуатации автомобилей такая норма есть — штраф в размере 500 рублей», — заявил он.

Как полагает депутат, необходима отдельная норма в КоАП именно за использование шипованной резины.

По словам Тена, если в потоке из 1000—10 000 автомобилей проедет одна машина с четырьмя шипованными колёсами, то понятно, что в результате пострадают все участники дорожного движения.

«И дополнительные затраты нести на устранение всех этих последствий — содержание дороги, поддержание её в соответствующем нормативном состоянии. Дополнительные затраты на проливку битумной мастикой этих сколов и трещин, на заливку, ремонт и так далее. Это колоссальных денег всё стоит», — отметил депутат.

Как сообщили RT в пресс-службе «Автодора», на сегодняшний день из-за серьёзного урона после зимней эксплуатации из бюджетов различных уровней приходится выделять значительные средства на ремонт дорог.

Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.