Найденный в реке в Петербурге череп оказался учебным пособием
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления Следственного комитета.
«Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием», — заявили в СК.
Отмечается, что водолазы, третий день ведущие поиски в реке Мойке, продолжат работу.
По данным следствия, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября расчленил её тело, чтобы избавиться от трупа.
Утром 9 ноября Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.
11 ноября Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова до января 2020 года.