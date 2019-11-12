Найденный в реке в Петербурге череп оказался учебным пособием

В ходе поисков останков аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко в реке Мойка в Санкт-Петербурге нашли череп, который оказался учебным пособием.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления Следственного комитета.

«Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием», — заявили в СК.

Отмечается, что водолазы, третий день ведущие поиски в реке Мойке, продолжат работу.

По данным следствия, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября расчленил её тело, чтобы избавиться от трупа.

Утром 9 ноября Соколова подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.

11 ноября Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова до января 2020 года.