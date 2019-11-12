На вооружение «Русских витязей» поступили четыре Су-35С

Пилотажная группа «Русские витязи» получила на вооружение четыре новых истребителя Су-35С. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что самолёты были приняты инженерно-техническим составом Центра показа авиатехники на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты проверили качество сборки самолётов и работу всех систем и механизмов на земле.

«В завершение приёмки партии самолётов Су-35С лётный состав пилотажной группы провёл контрольный облёт авиационной техники, после чего выполнил доставку самолётов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что экипажи «Русских витязей» продолжат эксплуатировать все типы авиатехники, находящейся на вооружении эскадрильи.

Ранее в компании «Сухой» сообщили, что «Русские витязи» получат четыре новых сверхманёвренных истребителя Су-35С.