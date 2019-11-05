Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых Су-35С

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Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманёвренных истребителя Су-35С. Об этом сообщили в компании «Сухой».
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых Су-35С
  • © Антон Балашов
  • РИА Новости

«Пилотажной группе «Русские витязи» вскоре будут переданы четыре новых самолёта Су-35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина компании «Сухой». Все боевые крылатые машины имеют серийную комплектацию», —  цитирует компанию ТАСС.

Самолёты передадут составу группы в начале ноября.

«За время своего существования «Русские витязи» летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35», — процитировали в «Сухом» начальника лётно-испытательной станции авиазавода Михаила Чипизубова.

«Русские витязи» — единственная пилотажная группа, показывающая высший пилотаж на тяжёлых истребителях Су-27 и Су-30СМ.

В марте «Русские витязи» отработали уничтожение воздушных целей, произведя пуски управляемых ракет класса «воздух — воздух».

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