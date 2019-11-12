В Удмуртии рассказали о смертности в результате ДТП в 2018 году

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Удмуртстат рассказал о смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 2018 году, передаёт Udm-info.ru.
В Удмуртии рассказали о смертности в результате ДТП в 2018 году
  • РИА Новости

По данным управления, погибли 176 человек. Каждый второй — человек, находившийся в автомобиле, каждый третий — пешеход.

Если рассматривать ДТП в структуре несчастных случаев, то на их долю пришлось немногим более 10%.

За 2018 год среди смертей в автомобильных авариях на одну погибшую женщину приходилось три погибших мужчины. Каждый второй погибший мужчина был в возрасте от 20 до 39 лет.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.

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