В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов

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В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. 
В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Делегация журналистов из стран Европы, Азии и Африки прибыла в Крым. Это будет самый масштабный пресс-тур иностранных журналистов в российском Крыму за последние годы», — заявил он.

Бальбек отметил, что в состав делегации вошли более 20 сотрудников СМИ из Сербии, Италии, Словакии, Великобритании, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении.

По словам депутата, журналисты в ходе визита побывают в различных районах Крыма, пообщаются с населением и встретятся с руководством полуострова.

В конце сентября в Крыму сообщили о визите на полуостров западной делегации.

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