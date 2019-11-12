В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов
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- РИА Новости
«Делегация журналистов из стран Европы, Азии и Африки прибыла в Крым. Это будет самый масштабный пресс-тур иностранных журналистов в российском Крыму за последние годы», — заявил он.
Бальбек отметил, что в состав делегации вошли более 20 сотрудников СМИ из Сербии, Италии, Словакии, Великобритании, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении.
По словам депутата, журналисты в ходе визита побывают в различных районах Крыма, пообщаются с населением и встретятся с руководством полуострова.
В конце сентября в Крыму сообщили о визите на полуостров западной делегации.