В Крыму сообщили о визите на полуостров западной делегации
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- РИА Новости
«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В её составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гемпеля, целью приезда является укрепление связей по линии народной дипломатии.
Он добавил, что визит продлится до 6 октября.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя визит делегации, назвал его знаковым.
«Приезд делегации — это знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма», — заявил депутат.
Ранее Крым посетила делегация художников из Италии.
В августе член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.