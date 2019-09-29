В Крыму сообщили о визите на полуостров западной делегации

Короткая ссылка
Глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель сообщил, что в воскресенье на полуостров прибывает с ознакомительным визитом делегация из стран Запада.
В Крыму сообщили о визите на полуостров западной делегации
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В её составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гемпеля, целью приезда является укрепление связей по линии народной дипломатии. 

Он добавил, что визит продлится до 6 октября.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя визит делегации, назвал его знаковым.

«Приезд делегации — это знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма», — заявил депутат. 

Ранее Крым посетила делегация художников из Италии.

В августе член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить