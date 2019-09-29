В Крыму сообщили о визите на полуостров западной делегации

Глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель сообщил, что в воскресенье на полуостров прибывает с ознакомительным визитом делегация из стран Запада.

«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В её составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гемпеля, целью приезда является укрепление связей по линии народной дипломатии.

Он добавил, что визит продлится до 6 октября.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя визит делегации, назвал его знаковым.

«Приезд делегации — это знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма», — заявил депутат.

Ранее Крым посетила делегация художников из Италии.

В августе член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.