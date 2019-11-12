В Госдуме прокомментировали идею снятия ограничения на крепость пивных напитков

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.

«Такое решение производителей понятно. Их вопрос — увеличение продаж, увеличение доходов», — заявил депутат.

Он полагает, что увеличение крепости приведёт к увеличению вредного воздействия алкоголя на организм. По мнению Герасименко, отмена ограничения может негативно сказаться на смертности мужчин трудоспособного возраста.

«Пока к нам в Думу это не поступало, не обсуждался этот вопрос», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители пива намерены инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» для того, чтобы открыть импорт в Россию крепких сортов крафтового пива, доступных на международных рынках.