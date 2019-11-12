В Госдуме прокомментировали идею снятия ограничения на крепость пивных напитков

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.
В Госдуме прокомментировали идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
  • РИА Новости

«Такое решение производителей понятно. Их вопрос — увеличение продаж, увеличение доходов», — заявил депутат.

Он полагает, что увеличение крепости приведёт к увеличению вредного воздействия алкоголя на организм. По мнению Герасименко, отмена ограничения может негативно сказаться на смертности мужчин трудоспособного возраста.

«Пока к нам в Думу это не поступало, не обсуждался этот вопрос», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители пива намерены инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» для того, чтобы открыть импорт в Россию крепких сортов крафтового пива, доступных на международных рынках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить