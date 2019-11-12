Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, по его просьбе привезут в СИЗО очки и книги.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

«В СИЗО не предусмотрены телевизоры в камерах, однако очками, книжками и другими необходимым вещами мы его сегодня обеспечим», — сказал адвокат.

Защитник добавил, что обвиняемый находится в изоляторе временного содержания на улице Захарьевской в Петербурге. По словам Почуева, его подзащитный удовлетворён условиями содержания, которые можно назвать достойными.

Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.