Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

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Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, по его просьбе привезут в СИЗО очки и книги.
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

«В СИЗО не предусмотрены телевизоры в камерах, однако очками, книжками и другими необходимым вещами мы его сегодня обеспечим», — сказал адвокат.

Защитник добавил, что обвиняемый находится в изоляторе временного содержания на улице Захарьевской в Петербурге. По словам Почуева, его подзащитный удовлетворён условиями содержания, которые можно назвать достойными.

Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.

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