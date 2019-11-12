Названы характеристики обновлённой Lada Vesta
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Машины получат зеркала с электроприводом складывания, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, а также будут оснащены бескаркасными стеклоочистителями и углублёнными рулевыми подстаканниками. Кроме того, предусмотрена функция обогрева рулевого колеса.
Базовая версия Lada Vesta AТ — седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus — включает кондиционер, трёхуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза.
Также имеются электронная система устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.
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