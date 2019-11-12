Суд взыскал с МЧС более 1 млрд рублей в пользу ТАНТК имени Бериева
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в своём иске ТАНТК потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный ведомству самолёт в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 года.
Отмечается, что воздушное судно стоимостью более 1,4 млрд рублей было передано заказчику в феврале.
Судом первой инстанции иск полностью удовлетворён.
В августе отмечалось, что два самолёта-амфибии Бе-200 и два вертолёта Ми-8 участвовали в тушении лесных пожаров в Якутии.