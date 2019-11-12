Суд взыскал с МЧС более 1 млрд рублей в пользу ТАНТК имени Бериева

Арбитражный суд Москвы по иску Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева — разработчика и производителя самолётов-амфибий Бе-200 — взыскал с МЧС России более 1 млрд рублей.

Как сообщает РИА Новости, в своём иске ТАНТК потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный ведомству самолёт в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 года.

Отмечается, что воздушное судно стоимостью более 1,4 млрд рублей было передано заказчику в феврале.

Судом первой инстанции иск полностью удовлетворён.

В августе отмечалось, что два самолёта-амфибии Бе-200 и два вертолёта Ми-8 участвовали в тушении лесных пожаров в Якутии.