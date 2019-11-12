ВТБ прокомментировал информацию об утечке данных клиентов

Банк ВТБ назвал неактуальными и единичными появившиеся в сети данные своих клиентов, информационной безопасности которых ничего не угрожает, так как указанная информация не позволяет получить доступ к их счетам.

«Банк провёл расследование о появлении этой информации. Было выяснено, что речь идёт о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год», — сообщили РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.

Представители банка уже связались с клиентами, информация о которых могла быть скомпрометирована, и принесли извинения.

«Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — заверили в ВТБ.

В банке подчеркнули, что предпринимают ряд комплексных мер для защиты как от внешних, так и от внутренних мошеннических действий.

«Создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации», — рассказали в финансовой организации.

Газета «Известия» писала, что 7 ноября на чёрном рынке выставили на продажу базу данных вкладчиков ВТБ из 5 тыс. строк.

Ранее в «АльфаСтраховании» сообщили, что утечка личных данных клиентов произошла не из корпоративной системы, а, возможно, со стороны партнёров компании.