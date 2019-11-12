ВТБ прокомментировал информацию об утечке данных клиентов
«Банк провёл расследование о появлении этой информации. Было выяснено, что речь идёт о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год», — сообщили РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.
Представители банка уже связались с клиентами, информация о которых могла быть скомпрометирована, и принесли извинения.
«Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — заверили в ВТБ.
В банке подчеркнули, что предпринимают ряд комплексных мер для защиты как от внешних, так и от внутренних мошеннических действий.
«Создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации», — рассказали в финансовой организации.
Газета «Известия» писала, что 7 ноября на чёрном рынке выставили на продажу базу данных вкладчиков ВТБ из 5 тыс. строк.
Ранее в «АльфаСтраховании» сообщили, что утечка личных данных клиентов произошла не из корпоративной системы, а, возможно, со стороны партнёров компании.