Эксперт прокомментировал сообщения о недоливе бензина на АЗС
- РИА Новости
«На сетевых заправках недолива нет, а на маленьких региональных нарушений довольно много», — заявил он.
По его словам, заправка должна быть известного бренда, солидной. Как отметил эксперт, нужно понимать, где можно заправляться, а где нежелательно.
«Человек сам может обнаружить недолив, только если он чудовищный, а они, как правило, мошенничают по мелочи», — рассказал Моржаретто.
Эксперт добавил, что если водители видят, что их откровенно «дурят», то необходимо предупреждать о намерении пожаловаться. Кроме того, Моржаретто не рекомендует выбрасывать чек.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.