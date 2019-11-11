Эксперт прокомментировал сообщения о недоливе бензина на АЗС

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о недоливе бензина на российских АЗС.
Эксперт прокомментировал сообщения о недоливе бензина на АЗС
  • РИА Новости

«На сетевых заправках недолива нет, а на маленьких региональных нарушений довольно много», — заявил он.

По его словам, заправка должна быть известного бренда, солидной. Как отметил эксперт, нужно понимать, где можно заправляться, а где нежелательно.

«Человек сам может обнаружить недолив, только если он чудовищный, а они, как правило, мошенничают по мелочи», — рассказал Моржаретто.

Эксперт добавил, что если водители видят, что их откровенно «дурят», то необходимо предупреждать о намерении пожаловаться. Кроме того, Моржаретто не рекомендует выбрасывать чек.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

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