Эксперт прокомментировал сообщения о недоливе бензина на АЗС

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о недоливе бензина на российских АЗС.

«На сетевых заправках недолива нет, а на маленьких региональных нарушений довольно много», — заявил он.

По его словам, заправка должна быть известного бренда, солидной. Как отметил эксперт, нужно понимать, где можно заправляться, а где нежелательно.

«Человек сам может обнаружить недолив, только если он чудовищный, а они, как правило, мошенничают по мелочи», — рассказал Моржаретто.

Эксперт добавил, что если водители видят, что их откровенно «дурят», то необходимо предупреждать о намерении пожаловаться. Кроме того, Моржаретто не рекомендует выбрасывать чек.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.