Эксперт прокомментировал возможность роста цен на услуги сотовой связи
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По его словам, операторам предстоят заметные финансовые затраты по принципу «прогресс стоит денег».
Вместе с тем, прогнозирует эксперт, со временем тарифы могут снизиться.
«Но вообще-то всё это, как мне кажется, не будет существенно для людей, покупающих смартфон за 50—80 тыс. рублей. Те, у кого скромные смартфоны, конечно, считают затраты, но в целом люди тратятся не задумываясь», — заявил Букштейн.
Ранее аналитики сообщили о возможном росте цен на сотовую связь.