Эксперт прокомментировал возможность роста цен на услуги сотовой связи

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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном росте цен на услуги мобильной связи в 2020 году.
Эксперт прокомментировал возможность роста цен на услуги сотовой связи
  • Pixabay

По его словам, операторам предстоят заметные финансовые затраты по принципу «прогресс стоит денег».

Вместе с тем, прогнозирует эксперт, со временем тарифы могут снизиться.

«Но вообще-то всё это, как мне кажется, не будет существенно для людей, покупающих смартфон за 50—80 тыс. рублей. Те, у кого скромные смартфоны, конечно, считают затраты, но в целом люди тратятся не задумываясь», — заявил Букштейн.

Ранее аналитики сообщили о возможном росте цен на сотовую связь.

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